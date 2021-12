Salernitana, chiesto tempo per la cessione: assemblea di Lega favorevole alla proroga

La società campana deve essere ceduta entro il 31 dicembre ma i trustee che gestiscono il club chiedono più tempo

Secondo quanto riportato da CalcioFinanza, nessuna delle offerte ricevute per l'acquisizione della Salernitana fino ad oggi sarebbe accettabile. Questo è quanto sostengono i trustee che gestiscono il club da inizio campionato. Alla società campana è stato imposto il 31 dicembre 2021 come termine ultimo per il passaggio ad una nuova proprietà. I due trust Melior e Widar hanno affermato di essere pronti a proseguire il proprio mandato anche oltre questa data, in mancanza di offerte accettabili. Le proposte giunte fino ad ora per l'acquisizione della Salernitana sono ritenute non congrue perché non rispettano le condizioni imposte o perché gli acquirenti non hanno mostrato i requisiti occorrenti per perfezionare l'operazione.