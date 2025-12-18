Sassuolo, allenamento mattutino in vista della gara col Torino

Prosegue la marcia di avvicinamento del Sassuolo alla sfida contro il Torino. Emiliani e piemontesi si affronteranno domenica 21 dicembre alle ore 15 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la truppa di Grosso c'è la possibilità di veleggiare in zona Europa, dall'altra parte i ragazzi di Baroni necessitano di un altro risultato utile per confermare quanto visto contro la Cremonese e, in qualche modo, certificare che il periodo difficile è stato superato.
Nella mattinata di oggi il Sassuolo ha sostenuto una sessione di allenamento, proprio in vista dell'impegno domenicale. Inizialmente in palestra, la sessione si è sviluppata poi sul rettangolo verde di gioco, conclusasi poi con una gara a tutto campo. La squadra tornerà in campo domani. Di seguito il comunicato del club neroverde.
"Continua la preparazione della squadra in vista della 16^ giornata di Serie A Enilive in programma domenica 21 dicembre. I neroverdi, dopo una prima fase di riscaldamento, hanno svolto prevenzione in palestra, sviluppo manovra, esercitazioni specifiche per reparto e partita a tutto campo. Domani la squadra tornerà in campo la mattina".
