Sassuolo, allenamento mattutino in vista della gara col Torino

Prosegue la marcia di avvicinamento del Sassuolo alla sfida contro il Torino. Emiliani e piemontesi si affronteranno domenica 21 dicembre alle ore 15 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la truppa di Grosso c'è la possibilità di veleggiare in zona Europa, dall'altra parte i ragazzi di Baroni necessitano di un altro risultato utile per confermare quanto visto contro la Cremonese e, in qualche modo, certificare che il periodo difficile è stato superato.