Sassuolo, continua la preparazione verso il Toro: secondo giorno di allenamento

Lunedì sera alle ore 20:45 il Torino sarà ospite del Sassuolo per la partita valida per la 28^ giornata di Serie A. I granata sono attesi da una formazione in salute, reduce da quattro vittorie di fila e che può contare su tutti gli elementi della rosa. Come riportato dalla società neroverde infatti quest'oggi il gruppo squadra ha svolto una sessione pomeridiana di allenamento al Mapei Football Center. L'allenatore Alessio Dionisi ha tenuto la seduta per i suoi giocatori dividendola in tre fasi svoltesi dopo il riscaldamento: torello, esercitazioni tecnico-tattiche e infine partite a campo ridotto. La preparazione del Sassuolo per la sfida contro il Toro proseguirà domani pomeriggio.