Il Sassuolo si prepara per la gara delle 20:45 in programma venerdì 8 maggio allo stadio Olimpico Grande Torino. La formazione neroverde, nono insieme al Bologna a quota 49 punti, sul finire di una grande stagione da neopromossa, affronterà il Torino, dietro di otto lunghezze. La formazione di Fabio Grosso ha mostrato grande preparazione in tutti gli incontri e vuole fare bene anche nella sfida contro i granata di Roberto D'Aversa.

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Allenamento pomeridiano al Mapei Football Center per i neroverdi nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio. "Dopo un riscaldamento iniziale, la squadra ha proseguito la sessione con torello, possesso palla, esercitazioni tecnico tattiche, partita a campo ridotto e lavoro metabolico a secco", si legge nella nota ufficiale del club che ha reso pubblico i temi affrontati nella seduta odierna dalla squadra di Grosso. Nella giornata di domani ci saranno le conferenze stampa di entrambi gli allenatori