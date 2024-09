Seria A, la classifica: il Milan aggancia il Torino in vetta

In attesa del weekend di Serie A, oggi, 27 settembre, si è disputato l'anticipo con l'unico incontro in programma: Milan-Lecce. I rossoneri, grazie a una netta vittoria per 3-0 sui salentini, guadagnano terreno in classifica e agganciano provvisoriamente il Torino in vetta a quota 11 punti. I granata scenderanno in campo domenica 29, alle 12:30, contro la Lazio di Baroni allo Stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito la classifica aggiornata.