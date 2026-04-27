Sta volgendo al termine questa stagione calcistica e si guarda al futuro: il consiglio FIGC ha stabilito i termini delle sessioni di calciomercato della prossima stagione. Le squadre di Serie A potranno iniziare a perfezionare le proprie rose per la stagione 2026/2027 a partire dal 29 giugno 2026 (1° luglio Serie B e C). La sessione estiva terminerà il 1° settembre 2026 alle ore 20:00.

Per quanto riguarda la sessione invernale, invece, per tutte e tre le serie professionistiche avrà luogo dal 2 gennaio 2027 all'1 febbraio 2027 (ore 20:00).

Per quanto riguarda la possibilità di tesserare i giocatori per i club della Lega Nazionale Dilettanti, la finestra sarà aperta dal 1° luglio al 30 settembre 2026 e dal 1° al 16 dicembre 2026.