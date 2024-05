Serie A, 35ª giornata: il Toro ospita il Bologna, gli impegni delle concorrenti

Torino-Bologna apre la 35ª giornata del campionato di Serie A: i granata ospitano la formazione di Thiago Motta alle ore 20:45, squadra alla ricerca di una qualificazione in Champions League. Il sabato di campionato inizia con Monza-Lazio alle ore 18:00 per poi proseguire con Sassuolo-Inter alle ore 20:45. I brianzoli, a -2 dal Torino, ospitano i biancocelesti ancora in corsa per un posto in Champions League.

La domenica di Serie A inizia alle ore 12:30 con Cagliari-Lecce, per proseguire poi con Empoli-Frosinone e Verona-Fiorentina alle ore 15. Viola a +4 dal Torino che dovranno vedersela contro i gialloblù in piena lotta per la salvezza. Alle ore 18 sarà poi il momento di Milan-Genoa, mentre alle ore 20:45 scenderanno in campo Roma e Juventus. I due postici del lunedì vedono alle ore 18 Salernitana-Atalanta, mentre alle ore 20:45 Udinese-Napoli. In quest'ultimo match i partenopei, a +4 dal Torino, ospiteranno anche loro una squadra in piena lotta per la salvezza.