Serie A, anticipi e posticipi del 31° turno: il Torino impegnato a Pasqua

La Lega Serie A ha reso noti date e orari degli impegni di campionato validi per la 31^ giornata: domenica 5 aprile il Torino affronterà il Pisa in trasferta alle ore 18, con la partita che sarà visibile sia su DAZN che su Sky Sport. I granata saranno quindi impegnati nel giorno di Pasqua e cercheranno di non sbagliare quello che molto probabilmente sarà uno scontro diretto decisivo in questa corsa salvezza.