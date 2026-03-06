Toro News
Serie A, anticipi e posticipi del 31° turno: il Torino impegnato a Pasqua

I granata saranno impegnati nel giorno di festa sul campo del Pisa alle ore 18
Redazione Toro News

La Lega Serie A ha reso noti date e orari degli impegni di campionato validi per la 31^ giornata: domenica 5 aprile il Torino affronterà il Pisa in trasferta alle ore 18, con la partita che sarà visibile sia su DAZN che su Sky Sport. I granata saranno quindi impegnati nel giorno di Pasqua e cercheranno di non sbagliare quello che molto probabilmente sarà uno scontro diretto decisivo in questa corsa salvezza.

Di seguito il programma completo del 31° turno di campionato che si giocherà da sabato 4 aprile a lunedì 6, ovvero il weekend di Pasqua e Pasquetta.

  • LECCE-ATALANTA sabato 4 aprile ore 15 (DAZN)*

  • SASSUOLO-CAGLIARI sabato 4 aprile ore 15 (DAZN)

  • VERONA-FIORENTINA sabato 4 aprile ore 18 (DAZN)

  • LAZIO-PARMA sabato 4 aprile ore 20.45 (SKY e DAZN)

  • CREMONESE-BOLOGNA domenica 5 aprile ore 15 (DAZN)

  • PISA-TORINO domenica 5 aprile ore 18 (SKY e DAZN)

  • INTER-ROMA domenica 5 aprile ore 20:45 (DAZN)

  • UDINESE-COMO lunedì 6 aprile ore 15 (DAZN)

  • JUVENTUS-GENOA lunedì 6 aprile ore 18 (SKY e DAZN)

  • NAPOLI-MILAN lunedì 6 aprile ore 20:45 (DAZN)

    • * Se l'Atalanta non va ai quarti di Champions spostata al 6/4 alle ore 15 e Udinese-Como anticipata alle 12:30 di lunedì

