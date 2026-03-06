Serie A, anticipi e posticipi del 31° turno: il Torino impegnato a Pasqua

La Lega Serie A ha reso noti date e orari degli impegni di campionato validi per la 31^ giornata: domenica 5 aprile il Torino affronterà il Pisa in trasferta alle ore 18, con la partita che sarà visibile sia su DAZN che su Sky Sport. I granata saranno quindi impegnati nel giorno di Pasqua e cercheranno di non sbagliare quello che molto probabilmente sarà uno scontro diretto decisivo in questa corsa salvezza.
Di seguito il programma completo del 31° turno di campionato che si giocherà da sabato 4 aprile a lunedì 6, ovvero il weekend di Pasqua e Pasquetta.
* Se l'Atalanta non va ai quarti di Champions spostata al 6/4 alle ore 15 e Udinese-Como anticipata alle 12:30 di lunedì
