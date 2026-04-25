Ilkhan è sparito dai radar, perché? (VIDEO)

Nelle ultime ore il calcio italiano è stato toccato da un vero e proprio scossone. Secondo l'agenzia AGI, il designatore arbitrale di Serie A e B, Gianluca Rocchi avrebbe ricevuto un avviso di garanzia ieri per "concorso in frode sportiva". L'indagine coordinata dal pubblico ministero Maurizio Ascione riguarderebbe il campionato 2024-2025. L’ipotesi è quella che il designatore abbia esercitato pressioni nei confronti degli ufficiali VAR e AVAR, influenzandone le valutazioni in occasione di decisioni arbitrali rilevanti.

Serie A, arbitri graditi all'Inter

Uno dei capi d'imputazione per il designatore arbitrale riguarderebbe alcune scelte di arbitri graditi all'Inter. Sono tre i capi d'imputazione nell'avviso di garanzia visionato dall'AGI. In uno di questi, Rocchi avrebbe "concordato" con altri soggetti presso lo stadio San Siro, durante una gara di Coppa Italia, la designazione di Andrea Colombo per il match di Serie A Bologna-Inter del 20 aprile 2025. L'accusa ipotizza che la scelta sia caduta su un profilo gradito alla squadra ospite, impegnata nella volata finale per lo scudetto.