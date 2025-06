Serie A, diverse panchine senza allenatore: il punto

Il punto sulle panchine della Serie A, tra conferme, posti vacanti e nuovi arrivi

Piero Coletta 20 giugno 2025 (modifica il 20 giugno 2025 | 15:45)

"La corsa alla panchina" prosegue in questa fase di pre season un po' anomala nella Serie A. Il calcio si è fermato, ma non per Inter e Juventus, che sono impegnate nel Mondiale per Club. Al 20 giugno sono però ancora tante le squadre che devono trovare la propria guida tecnica in vista della prossima stagione.

Cuesta, il Parma ha il suo allenatore e il Pisa sceglie un campione del mondo — Ha fatto scalpore la notizia relativa al nuovo mister del Parma. Chiuso il rapporto con Chivu, che ha scelto l'Inter, il club ducale ha deciso di optare per una soluzione del tutto nuova per gli standard del nostro calcio. I crociati infatti hanno deciso di affidare la panchina a Carlos Cuesta. Il nuovo allenatore arriva dall'Arsenal, lavorava all'interno dello staff di Mikel Arteta. Sarà il tecnico più giovane ad aver allenato in Serie A, all'età di soli 29 anni.

Da Parma a Pisa. Anche i nerazzurri toscani hanno concluso il loro rapporto con Filippo Inzaghi, tecnico artefice del ritorno in massima serie per i pisani. Tra i nomi per la successione c'era anche l'ex allenatore granata Paolo Vanoli, ma alla fine la scelta della dirigenza è ricaduta su Alberto Gilardino. L'ex attaccante campione del mondo in Germania nel 2006 era rimasto senza panchina dopo l'esonero a stagione in corso al Genoa, a favore di Patrick Vieira.

Lecce e Cremonese a caccia del mister — I salentini e i lombardi stanno cercando il prossimo tecnico a cui affidare la guida. I pugliesi hanno terminato la loro esperienza con Giampaolo. Il tecnico ha condotto il Lecce ad una sofferta salvezza, maturata definitivamente all'ultima giornata contro la Lazio. Corvino ha bloccato di fatto Eusebio Di Francesco, manca solo l'ufficialità per la sua nomina. Stroppa e la Cremonese si salutano dopo la promozione in Serie A. Tra i nomi valutati dalla dirigenza dei grigiorossi c'è il nome di un ex granata, Davide Nicola.

Chi sono gli allenatori confermati — Sono sette invece i tecnici che sono stati confermati in vista della prossima annata. Non poteva che essere confermato Antonio Conte, autore di un vero e proprio capolavoro con la vittoria del campionato alla guida del Napoli. Vincenzo Italiano resta sulla panchina del Bologna, con cui ha vinto la Coppa Italia e ottenuto un meritato piazzamento in Europa League. Rimane al Genoa Patrick Vieira, che da subentrato all'esonerato Gilardino ha fatto un buon lavoro salvando il Grifone con largo anticipo e valorizzando diversi giovani. Conferma anche per Igor Tudor alla Juventus, il croato era subentrato a Thiago Motta. Runjaić e Zanetti saranno ancora i tecnici di Udinese ed Hellas Verona. Continuerà con Fabregas il Como: i lombardi hanno respinto gli assalti dell'Inter. Rinnovo e permanenza per Fabio Grosso, che riportato in Serie A il Sassuolo.

Chi ha cambiato la propria guida tecnica — Escluse le sopracitate Parma e Pisa, che solo pochissimi giorni fa hanno scelto i propri tecnici, sono tante le squadre che invece hanno cambiato. Ad esempio l'Atalanta, che ha salutato Gasperini dopo un decennio incredibile culminato con la vittoria dell'Europa League. Al posto del tecnico di Grugliasco è arrivato Ivan Juric, mentre Gasperini si è accasato alla Roma. Sempre sulla sponda capitolina, cambia anche la Lazio. Via Baroni, approdato al Torino, e dentro Maurizio Sarri. Per il toscano si tratta del secondo ciclo in biancoceleste. Anche per Massimiliano Allegri si tratta di un secondo ritorno: l'ex allenatore della Juventus siederà sulla panchina del Milan. Si può dire lo stesso per Stefano Pioli, che torna alla Fiorentina per sostituire il dimissionario Palladino. L'Inter si è affidata ad un eroe del triplete, ovvero Chivu. Al tecnico rumeno il gravoso compito di raccogliere l'eredità di Simone Inzaghi. Infine il Cagliari, che affida il proprio futuro a Fabio Pisacane, ex bandiera del club sardo e allenatore della Primavera rossoblù.

La lista completa —

Atalanta: Ivan Juric (nuovo)

Bologna: Vincenzo Italiano (confermato)

Cagliari: Fabio Pisacane (confermato)

Como: Cesc Fabregas (confermato)

Cremonese: senza allenatore

Fiorentina: Stefano Pioli (nuovo)

Genoa: Patrick Vieira (confermato)

Hellas Verona: Paolo Zanetti (confermato)

Inter: Cristian Chivu (nuovo)

Juventus: Igor Tudor (confermato)

Lazio: Maurizio Sarri (confermato)

Lecce: senza allenatore, vicino Eusebio Di Francesco

Milan: Massimiliano Allegri (nuovo)

Napoli: Antonio Conte (confermato)

Parma: Carlos Cuestas (nuovo)

Pisa: da ufficializzare Alberto Gilardino

Roma: Gian Piero Gasperini (nuovo)

Sassuolo: Fabio Grosso (confermato)

Torino: Marco Baroni (nuovo)

Udinese: Kostah Runjaić (confermato)