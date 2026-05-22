Il campionato di Serie A 2025/26 è pronto ad andare in archivio: questa sera - venerdì 22 maggio - inizierà infatti il 38° e ultimo turno che metterà la parola fine a questa stagione. Sono già stati emessi alcuni verdetti come il primo posto nelle mani dell'Inter oppure le retrocessioni di Pisa e Verona ma restano ancora da sciogliere alcuni dubbi su chi si aggiudicherà altre posizioni importanti in classifica. Stasera la 38^ giornata di Serie A prenderà il via con la sfida tra Fiorentina e Atalanta che inizia alle ore 20:45.

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Nella giornata di sabato sarà poi il turno di altre due partite in cui però ci sarà ben poco in palio a livello di piazzamenti di classifica. Alle 18 scendono in campo Bologna e Inter al Dall'Ara mentre alle 20:45 si affrontano Lazio e Pisa nella capitale.

Infine, la giornata di domenica sarà quella decisiva sia per la lotta salvezza che per la corsa all'Europa. Alle 15 va in scena un derby emiliano Parma-Sassuolo che sarà solo l'antipasto di un pomeriggio e una serata ricchi di eventi importanti. Il Napoli giocherà la sua ultima partita con lo Scudetto sul petto ospitando l'Udinese in casa al Maradona alle ore 18. Alle 20:45 si giocheranno invece poi cinque partite in cui si incrocia sia la lotta per non retrocedere con Lecce-Genoa e Cremonese-Como, che quella per ottenere gli ultimi due posti in Champions League vista la presenza in calendario anche di Milan-Cagliari, Verona-Roma e soprattutto T0rino-Juventus, il derby della Mole non porta a nessun reale obiettivo di classifica per i granata ma l'obiettivo della squadra di D'Aversa sarà quello di chiudere bene il campionato per cercare di dare una soddisfazione ai loro tifosi.

Il programma della 38^ giornata di Serie A

Venerdì 22 maggio

Sabato 23 maggio

ore 20:45DAZNore 18:00DAZN

ore 20:45 Lazio-Pisa DAZN/Sky

Domenica 24 maggio

ore 15:00DAZN

ore 18:00 Napoli-Udinese DAZN

ore 20:45 Cremonese-Como DAZN

ore 20:45 Lecce-Genoa DAZN/Sky

ore 20:45 Milan-Cagliari DAZN

ore 20:45 Torino-Juventus DAZN/Sky

ore 20:45 Verona-Roma DAZN