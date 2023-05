Serie A, giornata 36: spicca Toro-Fiorentina. Si incendia la lotta per l’8° posto

La 36esima giornata di Serie A: il programma

Venerdì si parte con Sassuolo-Monza alle ore 20:45. I brianzoli sono a pari punti col Torino (quota 49) e sfideranno i neroverdi al momento fermi a 44 punti. La 36esima giornata prosegue sabato a partire dalle ore 15:00 con Cremonese-Bologna e alle ore 18:00 con Atalanta-Verona. I rossoblù occupano una posizione in meno dei granata nell'attuale classifica, a -2. Alle ore 20:45 si conclude con Milan-Sampdoria. La domenica di Serie A inizia alle ore 12:30 con Lecce-Spezia, per poi andare avanti alle ore 15:00 con Torino-Fiorentina; scontro importante per un possibile ottavo posto a fine campionato, con entrambe le formazioni a quota 49 punti. Alle ore 18:00 spazio a Napoli-Inter e alle ore 20:45 chiude la domenica Udinese-Lazio. I granata osserveranno anche il match alla Dacia Arena, in quanto i friulani sono a quota 46, a -3 con il Torino. Lunedì spazio all'ultimo incontro della 36esima giornata di campionato, quello alle ore 20:45 tra Empoli e Juventus.