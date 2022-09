Serie A, Giudice Sportivo: nessuno squalificato per Torino-Lecce

Il Giudice Sportivo, Dott. Gerardo Mastrandrea, ha reso pubblico il documento relativo alle gare della 4^ giornata di Serie A e nessun giocatore di Torino e Lecce dovrà saltare la partita in programma lunedì 5 settembre alle ore 20:45 per squalifica. Per quanto riguarda i padroni di casa però, in seguito alle ammonizioni rimediate nel match con l'Atalanta, Vlasic ha ricevuto la prima sanzione stagionale, mentre Buongiorno la seconda, così come Aina. Tra le fila degli ospiti invece, durante Napoli-Lecce, Colombo e Gonzalez hanno rimediato la seconda sanzione stagionale, mentre Gendrey la prima. Non potrà invece sedere in panchina il magazziniere del Lecce Giovanni Fasano, il quale è stato espulso per proteste nel match del Maradona, mentre la società è stata multata (Ammenda di 2000€) a causa del lancio di un bengala sul terreno di gioco da parte dei sostenitori pugliesi.