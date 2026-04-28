Il Giudice Sportivo ha emesso le sentenze dopo la trentaquattresima giornata di Serie A 25/26. Tra le fila del Torino ci sono da registrare due ammonizioni: quella di Ebosse e quella per D'Aversa, rispettivamente la terza e la prima. Nessuno dei giocatori granata era in diffida, il tecnico non dovrà rinunciare a nessuno. Anche lato Udinese non si registrano squalifiche in vista della gara contro i granata.