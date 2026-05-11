La Lega Serie A ha reso noto il programma delle gare della 37esima giornata. Il penultimo turno si giocherà interamente domenica 17 maggio in contemporanea con la finale degli Internazionali d'Italia che andrà in scena al Foro Italico di Roma. A pochi passi di distanza dal Foro, lo Stadio Olimpico ospiterà una sfida molto delicata: il derby Roma-Lazio. La gara sarà anticipata alle 12.30 e di conseguenza anche gli altri quattro match valevoli per le qualificazioni alla prossima Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15.00 sarà la volta di Inter-Verona mentre alle 18.00 toccherà ad Atalanta-Bologna, squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Infine, alle 20.45 andrà in scena un triplice appuntamento, decisivo in ottica retrocessione: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.