Sono stati resi noti gli orari del 38esimo e ultimo turno del campionato di Serie A2025/2026. Ad aprire i giochi sarà il match di venerdì 22 maggio fra Fiorentina e Atalanta alle 20.45. Sabato 23 maggio, invece, toccherà a Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20.45. Poi domenica 24 maggio la giornata si aprirà con Parma-Sassuolo alle 15 e alle 18.00 proseguirà con Napoli-Udinese. Infine, alle 20.45 andranno in scena i match valevoli per le qualificazioni alla prossima Champions League e la lotta salvezza. Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Hellas Verona-Roma e il derby della Mole fra Torino e Juventus.

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