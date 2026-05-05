Il Sassuolo dovrà fare a meno di Fadera

Piero Coletta
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TN RADIO LIVE! Ep. 263 - Si potevano onorare meglio

La trentacinquesima giornata di Serie A è alle porte e il giudice sportivo ha emesso le prime sentenze. Nei granata l'unico ammonito è Rafa Obrador. D'Aversa in ogni caso può sorridere: non c'è nessun squalificato in vista della sfida contro il Sassuolo. Salvo infortuni saranno tutti disponibili. Non si può dire lo stesso per Alieu Fadera del Sassuolo. Diffidato nella scorsa giornata, è stato ammonito a tempo scaduto per simulazione nella sfida contro il Milan. Grosso dovrà fare a meno dunque del giocatore.

Torino Como Fadera Ricci

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