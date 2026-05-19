Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni relative alla 37ª giornata di Serie A, che vedono coinvolto anche il Toro. Nel corso della gara contro il Cagliari il difensore granata Guillermo Maripan si è reso protagonista di un alterco con il giocatore rossoblù Mendy: il direttore di gara Arena ha prontamente estratto il cartellino giallo nei confronti del cileno "per comportamento nonregolamentare in campo". L'ex Monaco, già diffidato, ora sarà costretto a saltare il derby della Mole contro la Juventus in programma domenica 24 maggio alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. I bianconeri, invece, dovranno fare a meno dell'ex giocatore granata Gleison Bremer, anche lui diffidato: il brasiliano nell'ultima gara di campionato persa contro la Fiorentina è stato ammonito "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".