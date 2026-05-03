3 maggio 2026, l'Inter può festeggiare il ventunesimo scudetto della propria storia. Arriva anche il verdetto definitivo con la vittoria dei nerazzurri in casa contro il Parma. La formazione di Cristian Chivu si è imposta sui Crociati con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan.

Inter, scudetto in casa dopo 37 anni...

Serie A, Pisa e Verona retrocesse

L'ultima volta che i tifosi nerazzurri poterono festeggiare in casa fu il 1989, contro il Napoli di Maradona. Da quel momento l'Inter vinse altri sette scudetti, sei dei quali sul campo. Ma l'occasione, capitò sempre in trasferta. Anche nel derby, era il Milan a giocare in casa. Oggi i nerazzurri, grazie alla vittoria contro il Parma e i 12 punti di distacco sul Napoli secondo, possono festeggiare a casa propria, con una bolgia nerazzurra a San Siro e una festa già pronta in piazza Duomo e in tutta Milano. Ventunesimo scudetto, secondo negli ultimi tre anni, terzo negli ultimi sei. Ma soprattutto uno scudetto d'esordio per un tecnico giovane come Cristian Chivu che, tra le tante critiche, ha trovato una quadra e ha portato la propria squadra al successo.Il risvolto della medaglia di questa Serie A è, invece, la retrocessione matematica del Pisa e del Verona. Il 4 maggio 2025 i nerazzurri toscani si sono qualificati alla Serie A 2025/2026 interrompendo un'attesa di 34 anni. La sconfitta per 1-2 in casa contro il Lecce e i 14 punti di distacco proprio dai salentini diciassettesimi condannano il Pisa al ritorno in Serie A dopo una sola stagione in massima serie. Anche l'Hellas Verona, con i 12 punti di distacco sul Lecce diciassettesimo, non può più contare sulla massima serie. L'Hellas Verona torna in Serie B dopo una permanenza in Serie A di sette anni.