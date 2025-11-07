Serie A, l’11ª giornata: sabato c’è il derby della Mole, domenica Inter-Lazio

Domani, venerdì 7 novembre, si apre l'undicesimo turno del campionato di Serie A 2025/26. Ad aprire i giochi è la sfida fra Pisa e Cremonese in programma all'Arena Garibaldi alle 20.45. La giornata prosegue sabato 8 novembre con la doppia sfida delle 15 Lecce-Hellas Verona e Como-Cagliari. Alle ore 18:00, invece, è il turno del derby della Mole fra Juventus e Torino all'Allianz Stadium. Gli anticipi si concluderanno con il match delle 20:45 fra il Parma di Cuesta e il Milan di Allegri. L'undicesima giornata continuerà poi domenica 9 novembre con il match Atalanta-Sassuolo in programma alle ore 12:30. Alle 15 andrà in scena la doppia sfida Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina, mentre alle 18:00 la Roma ospiterà l' Udinese all'Olimpico di Roma. La giornata si concluderà domenica con il posticipo Inter-Lazio in programma alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano.