Oggi, venerdì 28 novembre, si apre il tredicesimo turno del campionato di Serie A 2025/26. Ad aprire i giochi è il match delle 20.45 fra Como e Sassuolo che si disputerà allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Gli anticipi continueranno sabato 29 novembre con la doppia sfida delle 15 Parma-Udinese e Genoa-Hellas Verona. Alle ore 18:00, invece, è il turno della sfida fra Juventus e Cagliari in programma all'Allianz di Torino. Gli anticipi si concluderanno con il big match delle 20:45 fra il Milan di Allegri e la Lazio di Sarri. La tredicesima giornata continuerà poi domenica 30 novembre con Lecce-Torino in programma alle ore 12:30 allo stadio Via Del Mare. Alle 15 andrà in scena Pisa-Inter, mentre alle 18:00 l'Atalanta ospiterà la Fiorentina. La domenica si concluderà con il big match di giornata fra la Roma di Gasperini e il Napoli di Conte in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Infine, la giornata si concluderà lunedì 1 dicembre con il monday night Bologna-Cremonese delle ore 20:45.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor campionato Serie A, la 13ª giornata: sabato c’è Milan-Lazio, domenica a pranzo Lecce-Torino
SERIE A
Serie A, la 13ª giornata: sabato c’è Milan-Lazio, domenica a pranzo Lecce-Torino
Gli appuntamenti delle squadre di Serie A in occasione del tredicesimo turno di campionato
Il programma della 13^ giornata di Serie A
Venerdì 28 novembre—
ore 20.45 Como-Sassuolo DAZN/Sky
Sabato 29 novembre—
ore 15.00 Parma-Udinese DAZN
ore 15.00 Genoa-Hellas Verona DAZN
ore 18.00 Juventus-Cagliari DAZN
ore 20.45 Milan-Lazio DAZN/Sky
Domenica 30 novembre—
ore 12.30 Lecce-Torino DAZN
ore 15.00 Pisa-Inter DAZN
ore 18.00 Atalanta-Fiorentina DAZN/Sky
ore 20.45 Roma-Napoli DAZN
Lunedì 1 dicembre—
ore 20.45 Bologna-Cremonese DAZN
© RIPRODUZIONE RISERVATA