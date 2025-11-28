Serie A, la 13ª giornata: sabato c’è Milan-Lazio, domenica a pranzo Lecce-Torino

Oggi, venerdì 28 novembre, si apre il tredicesimo turno del campionato di Serie A 2025/26. Ad aprire i giochi è il match delle 20.45 fra Como e Sassuolo che si disputerà allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Gli anticipi continueranno sabato 29 novembre con la doppia sfida delle 15 Parma-Udinese e Genoa-Hellas Verona. Alle ore 18:00, invece, è il turno della sfida fra Juventus e Cagliari in programma all'Allianz di Torino. Gli anticipi si concluderanno con il big match delle 20:45 fra il Milan di Allegri e la Lazio di Sarri. La tredicesima giornata continuerà poi domenica 30 novembre con Lecce-Torino in programma alle ore 12:30 allo stadio Via Del Mare. Alle 15 andrà in scena Pisa-Inter, mentre alle 18:00 l'Atalanta ospiterà la Fiorentina. La domenica si concluderà con il big match di giornata fra la Roma di Gasperini e il Napoli di Conte in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Infine, la giornata si concluderà lunedì 1 dicembre con il monday night Bologna-Cremonese delle ore 20:45.