Serie A, la 14ª giornata: apre Sassuolo-Fiorentina, Torino-Milan monday night

Domani, sabato 6 dicembre, prenderà il via il quattordicesimo turno del campionato di Serie A 2025/26. Ad aprire i giochi è l'anticipo delle 15, Sassuolo-Fiorentina. Alle ore 18:00, invece, è il turno della sfida fra Inter e Como in programma allo stadio Giuseppe Meazza. Gli anticipi si concluderanno con il match delle 20:45 fra Hellas Verona e Atalanta. La quattordicesima giornata continuerà poi domenica 7 dicembre con Cremonese-Lecce in programma alle ore 12:30 allo stadio Giovanni Zini. Alle 15 andrà in scena Cagliari-Roma, mentre alle 18:00 la Lazio ospiterà il Bologna. La domenica si concluderà con il big match di giornata fra il Napoli di Conte e la Juventus di Spalletti in programma alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Infine, la giornata si concluderà lunedì 8 dicembre con i posticipi che vedranno coinvolti anche i granata di mister Marco Baroni. Prima si giocherà Pisa-Parma alle 15:00, poi alle 18:00 sarà il turno di Udinese-Genoa, infine alle 20:45 in programma allo stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena il monday night fra il Torino e il Milan che concluderà il quattordicesimo turno del campionato di Serie A 2025-2026.