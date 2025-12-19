Serie A, la 16ª giornata: turno “corto”, chiude Genoa-Atalanta

Il sedicesimo turno della Serie A sarà di "breve" durata. Proprio così, perché Inter, Napoli, Bologna e Milan sono impegnate in Arabia con la final four della Supercoppa Italiana. E così, le gare che dovevano essere giocate sono state rinviate. Spazio dunque a chi resta in Italia. La giornata apre i battenti sabato 20 dicembre, alle ore 18:00. Ci sarà Lazio-Cremonese. Per i biancocelesti, che sono reduci dal trionfo del Tardini contro il Parma, c'è la possibilità di accorciare sulla zona Europa. I lombardi cercheranno di voltare pagina dopo la sconfitta contro il Torino. Alle 20.45 spazio al big match tra Juventus e Roma: gara dal sapore di Champions League. Domenica alle 12.30 Cagliari e Pisa si contenderanno tre punti importanti in ottica salvezza. Alle 15:00 il Torino sarà a Reggio Emilia a sfidare il Sassuolo di Fabio Grosso. Fiorentina-Udinese si giocherà alle ore 18:00, in quella che sarà un'altra gara alla ricerca della prima vittoria per i toscani. Il tutto si chiuderà alle 20.45 con Genoa-Atalanta. Palladino torna nella piazza del Grifone, dove ha vestito la maglia rossoblù.