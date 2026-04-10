Arriva un turno di campionato che potrebbe dire tanto sia per la zona Champions che per la salvezza: non solo Torino-Verona ma anche altri match decisivi
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Siamo nel rush finale del campionato di serie A 2025/26 ed oggi, venerdì 10 aprile, alle ore 20:45, Roma-Pisa darà il via al trentaduesimo turno, con i giallorossi che, dopo la sonora sconfitta per 5-2 contro l'Inter, in casa vorranno tornare a macinare punti contro una squadra all'ultima chiamata per il treno per non retrocedere come i pisani.
Si continua poi domani, sabato 11 aprile, con Torino-Verona, con i granata freschi di vittoria proprio contro il Pisa e gli scaligeri in una situazione analoga a quella dei toscani e Cagliari-Cremonese alle ore 15, entrambe sfide che potrebbero portare cambiamenti o verdetti per la zona salvezza. Segue Milan-Udinese alle 18, con i rossoneri ormai quasi tagliati fuori dalla questione scudetto dopo la pesante sconfitta con il Napoli alla scorsa giornata. Infine, alle 20:45 l’Atalanta ospiterà la Juventus di Luciano Spalletti, gara fondamentale per le velleità europee delle due squadre.
Domenica 12 aprile si entra nel vivo del trentaduesimo turno con Genoa-Sassuolo come lunch match delle 12.30, seguito da Parma-Napoli alle ore 15, con i partenopei che sperano ancora nel tricolore e tenteranno di rosicchiare punti alla capolista Inter, a 7 lunghezze di distanza ed impegnata alle 20.45 al Giuseppe Sinigaglia contro il Como di Cesc Fabregas, che vorrà mantenere il quarto posto in classifica. In mezzo, alle 18, Bologna-Lecce, con i salentini alla ricerca di qualche punto salvezza.
A conclusione della trentaduesima giornata, lunedì 13 aprile alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Fiorentina andrà in scena lo scontro Fiorentina-Lazio.
Il programma della 29^ giornata di Serie A
Venerdì 10 aprileore 20:45 Roma-Pisa DAZN/Sky
Sabato 11 aprileore 15 Torino-Verona DAZN
ore 15 Cagliari-Cremonese DAZN
ore 18 Milan-Udinese DAZN
ore 20:45 Atalanta-Juventus DAZN/Sky
Domenica 12 aprileore 12:30 Genoa-Sassuolo DAZN
ore 15 Parma-Napoli DAZN
ore 18 Bologna-Lecce DAZN/Sky
ore 20:45 Como-Inter DAZN
Lunedì 13 aprileore 20:45 Fiorentina-Lazio DAZN
Articolo a cura di Federico Marchesi
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