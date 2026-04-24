Oggi, venerdì 24 aprile, prenderà il via il trentaquattresimo turno del campionato di Serie A 2025/26. Ad aprire i giochi è l'anticipo delle 20.45 Napoli-Cremonese. Gli anticipi proseguiranno domani, sabato 25 aprile, con Parma-Pisa alle 15.00, Bologna-Roma alle 18.00 e chiuderà Verona-Lecce in programma alle 20.45. La trentaquattresima giornata continuerà poi domenica 26 aprile con Fiorentina-Sassuolo in programma alle ore 12.30, Genoa-Como alle 15.00 e la sfida dell'Olimpico Grande Torino fra Torino e Inter alle 18.00. La domenica si concluderà con il big match fra il Milan di Allegri e la Juventus di Spalletti in programma alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Infine, la giornata si concluderà lunedì 27 aprile con i posticipi. Prima si giocherà Cagliari-Atalanta alle 18.00 mentre alle 20.45 in programma all'Olimpico andrà in scena il monday night fra Lazio e Udinese che concluderà il trentaquattresimo turno del campionato di Serie A 2025-2026.

Il programma della 34^ giornata di Serie A

Venerdì 24 aprile

Sabato 25 aprile

Domenica 26 aprile

Lunedì 27 aprile

ore 20.45DAZNore 15.00DAZNore 18.00DAZNore 20.45DAZNSkyore 12.30DAZNore 15.00DAZNore 18.00DAZNSkyore 20.45DAZNore 18.00DAZNore 20.45DAZN/Sky