Gli appuntamenti in occasione del trentaquattresimo turno di campionato
TN Radio: "A chi siete disposti a rinunciare per fare mercato?"
Oggi, venerdì 24 aprile, prenderà il via il trentaquattresimo turno del campionato di Serie A 2025/26. Ad aprire i giochi è l'anticipo delle 20.45 Napoli-Cremonese. Gli anticipi proseguiranno domani, sabato 25 aprile, con Parma-Pisa alle 15.00, Bologna-Roma alle 18.00 e chiuderà Verona-Lecce in programma alle 20.45. La trentaquattresima giornata continuerà poi domenica 26 aprile con Fiorentina-Sassuolo in programma alle ore 12.30, Genoa-Como alle 15.00 e la sfida dell'Olimpico Grande Torino fra Torino e Inter alle 18.00. La domenica si concluderà con il big match fra il Milan di Allegri e la Juventus di Spalletti in programma alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Infine, la giornata si concluderà lunedì 27 aprile con i posticipi. Prima si giocherà Cagliari-Atalanta alle 18.00 mentre alle 20.45 in programma all'Olimpico andrà in scena il monday night fra Lazio e Udinese che concluderà il trentaquattresimo turno del campionato di Serie A 2025-2026.
Il programma della 34^ giornata di Serie A
Venerdì 24 aprileore 20.45 Napoli-Cremonese DAZN
Sabato 25 aprileore 15.00 Parma-Pisa DAZN
ore 18.00 Bologna-Roma DAZN
ore 20.45 Verona-Lecce DAZNSky
Domenica 26 aprileore 12.30 Fiorentina-Sassuolo DAZN
ore 15.00 Genoa-Como DAZN
ore 18.00 Torino-Inter DAZNSky
ore 20.45 Milan-Juventus DAZN
Lunedì 27 aprileore 18.00 Cagliari-Atalanta DAZN
ore 20.45 Lazio-Udinese DAZN/Sky
© RIPRODUZIONE RISERVATA