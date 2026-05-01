Gli appuntamenti in occasione del trentacinquesimo turno di campionato
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Oggi, venerdì 1 maggio, prenderà il via il trentacinquesimo turno del campionato di Serie A 2025/26. Ad aprire i giochi è l'anticipo delle 20.45 Pisa-Lecce. Gli anticipi proseguiranno domani, sabato 2 maggio, con Udinese-Torino alle 15.00, Como-Napoli alle 18.00 e chiuderà Atalanta-Genoa in programma alle 20.45. La trentacinquesima giornata continuerà poi domenica 3 maggio con Bologna-Cagliari in programma alle ore 12.30, Sassuolo-Cagliari alle 15.00 e la sfida Juventus e Verona alle 18.00. La domenica si concluderà con il match fra il Inter di Chivu e il Parma di Cuesta in programma alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano. Infine, la giornata si concluderà lunedì 4 maggio con i posticipi. Prima si giocherà Cremonese-Lazio alle 18.00 mentre alle 20.45 in programma all'Olimpico andrà in scena il monday night fra Roma e Fiorentina che concluderà il trentacinquesimo turno del campionato di Serie A 2025-2026.
Il programma della 35^ giornata di Serie A
Venerdì 1 maggioore 20.45 Pisa-Lecce DAZN
Sabato 2 maggioore 15.00 Udinese-Torino DAZN
ore 18.00 Como-Napoli DAZN
ore 20.45 Atalanta-Genoa DAZN/Sky
Domenica 3 maggioore 12.30 Bologna-Cagliari DAZN
ore 15.00 Sassuolo-Cagliari DAZN
ore 18.00 Juventus-Verona DAZN/Sky
ore 20.45 Inter-Parma DAZN
Lunedì 4 maggioore 18.00 Cremonese-Lazio DAZN
ore 20.45 Roma-Fiorentina DAZN/Sky
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