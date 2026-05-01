Oggi, venerdì 1 maggio, prenderà il via il trentacinquesimo turno del campionato di Serie A 2025/26. Ad aprire i giochi è l'anticipo delle 20.45 Pisa-Lecce. Gli anticipi proseguiranno domani, sabato 2 maggio, con Udinese-Torino alle 15.00, Como-Napoli alle 18.00 e chiuderà Atalanta-Genoa in programma alle 20.45. La trentacinquesima giornata continuerà poi domenica 3 maggio con Bologna-Cagliari in programma alle ore 12.30, Sassuolo-Cagliari alle 15.00 e la sfida Juventus e Verona alle 18.00. La domenica si concluderà con il match fra il Inter di Chivu e il Parma di Cuesta in programma alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano. Infine, la giornata si concluderà lunedì 4 maggio con i posticipi. Prima si giocherà Cremonese-Lazio alle 18.00 mentre alle 20.45 in programma all'Olimpico andrà in scena il monday night fra Roma e Fiorentina che concluderà il trentacinquesimo turno del campionato di Serie A 2025-2026.

Il programma della 35^ giornata di Serie A

Venerdì 1 maggio

Sabato 2 maggio

Domenica 3 maggio

Lunedì 4 maggio

ore 20.45DAZNore 15.00DAZNore 18.00DAZNore 20.45DAZN/Skyore 12.30DAZNore 15.00DAZNore 18.00DAZN/Skyore 20.45DAZNore 18.00DAZNore 20.45DAZN/Sky