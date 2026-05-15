Gli appuntamenti in occasione del trentasettesimo turno di campionato
Scudetto 50 / La salita dei centomila (Video)
Il penultimo turno si giocherà interamente domenica 17 maggio. Ad aprire i giochi sarà il derby della Capitale: Roma-Lazio. La gara è stata anticipata alle 12.00 e di conseguenza anche gli altri quattro match valevoli per le qualificazioni alla prossima Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15.00, invece, sarà la volta di Inter-Verona mentre alle 18.00 toccherà ad Atalanta-Bologna, squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Infine, alle 20.45 andrà in scena un triplice appuntamento, decisivo in ottica retrocessione: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.
Il programma della 37^ giornata di Serie A
Domenica 17 maggioore 12.00 Roma-Lazio DAZN
ore 12.00 Como-Parma DAZN
ore 12.00 Genoa-Milan DAZN
ore 12.00 Juventus-Fiorentina DAZN
ore 12.00 Pisa-Napoli DAZN
ore 15.00 Inter-Verona DAZN
ore 18.00 Atalanta-Bologna DAZN
ore 20.45 Cagliari-Torino DAZN
ore 20.45 Sassuolo-Lecce DAZN
ore 20.45 Udinese-Cremonese DAZN
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