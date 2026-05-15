Il penultimo turno si giocherà interamente domenica 17 maggio. Ad aprire i giochi sarà il derby della Capitale: Roma-Lazio. La gara è stata anticipata alle 12.00 e di conseguenza anche gli altri quattro match valevoli per le qualificazioni alla prossima Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15.00, invece, sarà la volta di Inter-Verona mentre alle 18.00 toccherà ad Atalanta-Bologna, squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Infine, alle 20.45 andrà in scena un triplice appuntamento, decisivo in ottica retrocessione: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.

Il programma della 37^ giornata di Serie A

Domenica 17 maggio

ore 12.00DAZNore 12.00DAZNore 12.00DAZNore 12.00DAZNore 12.00DAZNore 15.00DAZNore 18.00DAZNore 20.45DAZNore 20.45DAZNore 20.45DAZN