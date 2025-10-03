Serie A, la 6ª giornata: apre Verona-Sassuolo, sabato c’è Lazio-Torino

Oggi, venerdì 3 ottobre, si apre il sesto turno del campionato di Serie A 2025-2026. Ad aprire i giochi è l'anticipo in programma allo stadio Bentegodi fra Hellas Verona e Sassuolo alle 20:45. La giornata proseguirà poi con gli anticipi del sabato, 4 ottobre, con il doppio appuntamento Parma-Lecce e Lazio-Torino in programma alle 15:00. Alle 18:00, invece, è il turno di Inter e Cremonese in campo al Meazza. Gli anticipi si concluderanno con il match delle 20:45 fra l'Atalanta di Juric e il Como di Fabregas. La sesta giornata proseguirà poi domenica 5 ottobre con il match Udinese-Cagliari in programma alle 12:30. Alle 15 andrà in scena la doppia sfida Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa, mentre alle 18:00 il Napoli ospiterà il Genoa allo Stadio Diego Armando Maradona. Le partite della domenica si concluderanno con il posticipo Juventus-Milan alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.