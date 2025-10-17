Serie A, la 7ª giornata: sabato c’è Torino-Napoli, domenica Milan-Fiorentina

Toro News
Gli appuntamenti delle squadre di Serie A in occasione del settimo turno di campionato
Eugenio Gammarino

Domani, sabato 18 ottobre, si apre il settimo turno del campionato di Serie A 2025-2026. Ad aprire i giochi è la doppia sfida in programma alle 15 Pisa-Hellas Verona e Lecce-Sassuolo. Alle 18:00, invece, è il turno di Torino e Napoli in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino. Gli anticipi si concluderanno con il match delle 20:45 fra la Roma di Gasperini l'Inter di Chivu. La settima giornata proseguirà poi domenica 19 ottobre con il match Como-Juventus in programma alle 12:30. Alle 15 andrà in scena la doppia sfida Genoa-Parma e Cagliari-Bologna, mentre alle 18:00 l'Atalanta ospiterà la Lazio al Gewiss Stadium di Bergamo. Le partite della domenica si concluderanno con il posticipo Milan-Fiorentina alle 20:45 allo Stadio San Siro di Milano. La settima giornata si concluderanno, invece, con il monday night Cremonese-Udinese.

Il programma della 7^ giornata di Serie A

Sabato 18 ottobre

—  

ore 15.00 Pisa-Hellas Verona DAZN

ore 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN

ore 18.00 Torino-Napoli DAZN

ore 20.45 Roma-Inter DAZN/Sky

Domenica 19 ottobre

—  

ore 12.30 Como-Juventus  DAZN

ore 15.00 Genoa-Parma DAZN

ore 15.00 Cagliari-Bologna DAZN

ore 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/Sky

ore 20.45 Milan-Fiorentina DAZN

Lunedì 20 ottobre

—  

ore 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/Sky

