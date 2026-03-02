Serie A, la classifica: Bologna in extremis sul Pisa, contro-sorpasso sul Sassuolo

Ultimo giorno per il 27° turno di Serie A che nei posticipi di questo lunedì 2 marzo vede due sfide: Pisa-Bologna alle 18:30 e Udinese-Fiorentina alle 20:45. La prima delle due gare vede una parità sostanziale tra le due squadre, con le statistiche che confermano una partita equilibrata e giocata prevalentemente nelle zone centrali: 6 tiri da una parte, 8 dall'altra. Quando il match sembra essere rivolto verso questa conclusione, al 90' arriva la marcatura di Odgaard che chiude i giochi in extremis. Tre punti importanti per il Bologna che contro-sorpassa il Sassuolo e si porta all'ottavo posto a quota 39 punti. I padroni di casa, invece, non trovano il risultato positivo che manca da un mese e restano ultimi in classifica a quota 15 punti, insieme all'Hellas Verona.