Serie A, la classifica: cade l’Udinese e il Torino può avvicinarsi

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le partite in anticipo al sabato per il 29° turno

Il sabato di Serie A in cui si gioca la 29^ giornata e che porta al match serale del Torino in casa contro l'Empoli, si è aperto con una notizia positiva per i granata. Alle 15 è scesa in campo l'Udinese sul suolo amico del Bluenergy Stadium che però ha perso 0-2 contro il Verona. In tal modo i gialloblù si alzano a quota 29 punti in classifica mentre i bianconeri restano fermi a quota 40 e così il Toro stasera può avvicinarsi alla squadra friulana che occupa il decimo posto con 5 lunghezze in più di Samuele Ricci e compagni.