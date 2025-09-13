tor campionato Serie A, la classifica: Cagliari a quota quattro, Inter ancora sconfitta

La classifica aggiornata dopo le gare delle 15 e delle 18.30
Piero Coletta

Torna la Serie A dopo la sosta delle nazionali e il primo turno post pausa si apre con la vittoria meritata del Cagliari contro il Parma in Sardegna. La rete di Mina e la prima firma in Serie A di Felici  bastano e avanzano per il sardi per mettere in cassaforte i primi tre punti della stagione. Sardi a quattro punti e al momento sesti in classifica. La distanza dal Torino è di tre punti. Si chiude il derby d'Italia, vince la Juventus 4-3 contro l'Inter. Bianconeri a punteggio pieno.

