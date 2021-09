Serie A, la classifica: Cagliari di Mazzarri ko, primo punto per la Salernitana

Il Cagliari cede sotto i colpi dell'Empoli, i campani fermano il Verona sul pari. Mancano ancora tre partite per chiudere la quinta giornata

LE PRIME 10 - Inter e Milan si godono la testa della classifica, in attesa di Sampdoria-Napoli. In caso di vittoria infatti i partenopei tornerebbero in vetta. Se i nerazzurri erano diventati la capolista già ieri, con il 3-1 rifilato alla Fiorentina, i rossoneri guadagnano la prima posizione dopo la vittoria per 2-0 di stasera sul Venezia. Colpo di reni per l'Atalanta, quarta a 10 punti dopo il 2-1 sul Sassuolo. La Roma però, impegnata domani contro l'Udinese potrebbe scavalcare la Dea in classifica. A 9 punti c'è la Fiorentina, che stacca di una lunghezza il Bologna, protagonista di un pirotecnico 2-2 contro un Genoa salvato da Sirigu. Ultimi tre posti in top 10 tutti da definire con lo scontro diretto Lazio-Torino e l'Udinese che deve ancora giocare.