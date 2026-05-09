Prosegue la trentaseiesima giornata di Serie A 25/26, iniziata ieri sera con l'anticipo tra Torino e Sassuolo terminato 2-1 a favore dei granata.

Nella gara delle 15 di sabato 9 maggio l'Udinese tocca quota 50 punti battendo il Cagliari per 2-o. Decisive le reti di Kamara e Gueye. I sardi non possono considerarsi ancora salvi, molto dipenderà dalla sfida della Cremonese, impegnata domani alle 15 contro il Pisa. Al momento i sardi sono quindicesimi con 37 punti: seguono la Fiorentina (37), Lecce (32) e Cremonese (28). Vincendo contro i nerazzurri i grigiorossi salirebbero a 31 punti, a sei punti proprio dai sardi.

Alle 18 andrà in scena Lazio Inter e alle 20.45 Lecce-Juventus, con i salentini in piena corsa per la salvezza.