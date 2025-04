Serie A, la classifica: chance Toro per staccare l’Udinese e avvicinare il Milan

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo l'anticipo del venerdì sera valido per la 32^ giornata

L’anticipo del venerdì sera della 32^ giornata di Serie A 2024/25 si è concluso con la vittoria del Milan per 0-4 sull’Udinese. Decisive le reti di Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders, che hanno permesso alla squadra guidata da Sergio Conceicao di conquistare tre punti preziosi e salire a quota 51 in classifica. Una sconfitta che potrebbe favorire il Torino: i granata, decimi con 40 lunghezze (a pari punti proprio con l’Udinese) hanno l'opportunità di approfittare dello stop dei friulani e staccarli in classifica facendo risultato a Como. In caso di vittoria il Toro potrebbe andare anche a 8 punti i distacco dai rossoneri noni in classifica.