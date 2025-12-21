Prosegue la giornata numero sedici di questa Serie A, dopo gli anticipi che avevano visto lo 0-0 tra Lazio e Cremonese e la vittoria per 2-1 della Juventus sulla Roma. Nel turno delle 12.30 Cagliari e Pisa si dividono la posta in palio nell'incrocio salvezza con un pirotecnico 2-2. Un punto che serve poco ad entrambe: i toscani non trovano il sorpasso, seppur momentaneo sul Verona, mentre i sardi restano quindicesimi in classifica.
Serie A, la classifica: colpo Torino, i granata accorciano sul Sassuolo
Vittoria importante per il Torino di Marco Baroni. Il rigore di Vlasic basta e avanza per avere la meglio sul Sassuolo di Fabio Grosso. Tre punti che permettono ai granata di accorciare proprio sui neroverdi in classifica e di portarsi a -1. Tra chi si trova nelle retrovia, i granata dunque guadagnano punti sul Pisa e proprio sul Cagliari, che sarà avversario al Grande Torino nel match post-natalizio del 27 dicembre.
