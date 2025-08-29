Serie A, la classifica: Cremonese vince e vola in vetta, tre punti per il Milan

Terminano gli anticipi del venerdì della seconda giornata di campionato. Ad aprire i giochi è l'anticipo in programma allo stadio Giovanni Zini di Cremona fra Cremonese e Sassuolo alle 18.30 terminato sul punteggio di 3-2 per i padroni di casa. La squadra di Davide Nicola, dopo essere andati sotto di due reti (Berardi e Pinamonti), hanno ribaltato il match grazie ai gol di Terracciano, Vazquez e dell'ex granata De Luca che al 93' ha realizzato su rigore il gol della vittoria. Con il risultato di questa sera la Cremonese vola in vetta alla classifica di Serie A a 6 punti in attesa delle prossime partite, mentre il Sassuolo rimane fermo a zero punti in fondo alla classifica. Inoltre, alle 20.45 al Via del Mare è andato in scena Lecce-Milan, match terminato sul punteggio di 0-2 in favore dei rossoneri. La squadra di Max Allegri riesce ad ottenere i primi tre punti di questo campionato grazie alle reti nella ripresa di Pulisic e Loftus-Cheek. Grazie al risultato di questa sera il Milan sale al sesto posto, mentre il Lecce di Di Francesco rimane fermo al quindicesimo posto ad un punto in classifica.
