Serie A, la classifica: crolla l’Atalanta di Juric 0-3 in casa contro il Sassuolo

Vittoria schiacciante del Sassuolo contro l'Atalanta. I neroverdi rifilano tre gol alla squadra di Ivan Juric al New Balance Stadium di Bergamo. Per la squadra di Grosso in gol Pinamonti e la doppietta di Berardi. Il numero 10 neroverde apre le marcature su rigore al 29'. Nella ripresa è ancora protagonista Berardi che prima fa l'assist per il raddoppio di Pinamonti e, infine, al 66' porta il Sassuolo sul 3-0. Quarta vittoria stagionale per i ragazzi di Grosso che grazie a questi tre punti volano all'ottavo posto a sedici punti in classifica. Momento nero in campionato per l'Atalanta dell'ex granata Ivan Juric: per gli orobici arriva la seconda consecutiva scivolando al tredicesimo posto a tredici punti in classifica. Tuttavia, ora si attendono gli altri posticipi della domenica. Questa intanto è la classifica di Serie A ad oggi, domenica 9 novembre.