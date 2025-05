Serie A, la classifica finale: il Toro chiude 11°. Tutti i verdetti

Come cambia in maniera definitiva la classifica della Serie A

Si chiude la stagione della Serie A 24/25. Il Torino perde contro la Roma per 0-2, ma il risultato positivo non basta ai giallorossi per andare in Champions League. Nella massima competizione europea ci va la Juventus, che vince contro il Venezia per 2-3. I capitolini si accontentano dell'Europa League, mentre la Fiorentina agguanta all'ultimo la Conference League. Niente Europa per la Lazio. Nella parte bassa della classifica scendono Empoli e i lagunari. Si salvano Lecce e Parma grazie alle vittorie rispettive contro Lazio e Atalanta.