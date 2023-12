Serie A, la classifica: Fiorentina in zona Champions, Toro decimo

La vittoria della Fiorentina per 1-0 contro il Torino permette ai toscani di chiudere l'anno con trentatré punti, in piena zona Champions in attesa del Bologna. Continua il periodo no del Napoli, che non va oltre lo 0-0 contro il Monza tra le mura amiche del Maradona. La squadra di Mazzarri è settima e il Monza undicesimo, a meno -2 dal Torino.