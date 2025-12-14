Nella prima gara di questa domenica il Sassuolo stoppa il Milan a San Siro. Non basta la super doppietta di Bartesaghi, le reti di Konè e Laurientè fermano i rossoneri. La truppa di Allegri resta ancora prima, grazie anche allo stop del Napoli in casa dell'Udinese. Nello scontro salvezza tra Fiorentina ed Hellas Verona sono gli scaligeri ad avere la meglio. Orban porta in vantaggio gli ospiti, Kean riapre la discussione. All'89' la doppietta del giocatore gialloblù gela il Franchi, condannando la viola sempre di più all'ultima posizione in classifica, con appena sei punti e ancora zero vittorie. I punti di vantaggio dei granata sono undici.
Serie A, la classifica: cadono Fiorentina e Genoa, l’Inter vola in vetta
Alle 18.00, invece, a Marassi la sfida fra Genoa e Inter ha visto i nerazzurri imporsi 2-1 sui rossoblù. In gol Bisseck e Lautaro Martinez nel primo tempo per la squadra di Chivu. Non basta il gol nella ripresa di Vitinha per il Genoa. Grazie alla vittoria di questa sera, l'Inter vola in vetta alla classifica di Serie A a 33 punti approfittando dei passi falsi di Napoli e Milan. Arriva la prima sconfitta in campionato per De Rossi sulla panchina del Genoa che rimane ferma al sedicesimo posto a 14 punti
