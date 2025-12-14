Serie A, la classifica: cadono Fiorentina e Genoa, l’Inter vola in vetta

Nella prima gara di questa domenica il Sassuolo stoppa il Milan a San Siro. Non basta la super doppietta di Bartesaghi, le reti di Konè e Laurientè fermano i rossoneri. La truppa di Allegri resta ancora prima, grazie anche allo stop del Napoli in casa dell'Udinese. Nello scontro salvezza tra Fiorentina ed Hellas Verona sono gli scaligeri ad avere la meglio. Orban porta in vantaggio gli ospiti, Kean riapre la discussione. All'89' la doppietta del giocatore gialloblù gela il Franchi, condannando la viola sempre di più all'ultima posizione in classifica, con appena sei punti e ancora zero vittorie. I punti di vantaggio dei granata sono undici.