Serie A, la classifica: frena il Lecce, respira il Napoli

Due match alle 15 per questa giornata di Serie A, due match che hanno visto le frenate di due squadre in lotta per la salvezza e vicine al Torino. Parliamo di Como-Parma e Udinese-Lecce, partite terminate rispettivamente 0-0 e 3-2. Risultati che fanno felice proprio il club piemontese. I crociati mancano il sorpasso in classifica, anche se la distanza tra le due compagini è di un solo punto. Anche i salentini perdono la possibilità del sorpasso in graduatoria ai danni dei granata: i pugliesi così restano a quota sei punti.