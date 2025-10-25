Serie A, la classifica: frena il Lecce, respira il Napoli

Due match alle 15 per questa giornata di Serie A, due match che hanno visto le frenate di due squadre in lotta per la salvezza e vicine al Torino. Parliamo di Como-Parma e Udinese-Lecce, partite terminate rispettivamente 0-0 e 3-2. Risultati che fanno felice proprio il club piemontese. I crociati mancano il sorpasso in classifica, anche se la distanza tra le due compagini è di un solo punto. Anche i salentini perdono la possibilità del sorpasso in graduatoria ai danni dei granata: i pugliesi così restano a quota sei punti.
Come cambia la classifica della Serie A dopo le gare delle 15 e delle 18
Nel big match delle 18 tra Napoli e Inter a trionfare è stato il club partenopeo. De Bruyne firma il penalty nel primo tempo, nella ripresa McTominay trova il raddoppio. Inutile la rete di Chalanoglu, Anguissa chiude i conti per il 3-1 finale, che per la squadra di Conte significa vetta e boccata d'ossigeno.
