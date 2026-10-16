Venerdì sera ed è già un incubo per molti fantallenatori. Un sogno per altri. Ma un sogno certamente per i tifosi del Frosinone, che schierati al fianco di Alvini volano in classifica. Anticipo del venerdì al Benito Stirpe con le formazioni di Alvini e Aquilani contrapposte: dalle 20:45 si è consumata Frosinone-Sassuolo.

Frosinone-Sassuolo, Raimondo Show: 13 punti nella classifica di Serie A

È un lusso che si apre dopo meno di dieci minuti per il Frosinone che passa in vantaggio con Calò. Lo stesso giocatore che servirà un assist importante per Antonio Raimondo. Proprio il bomber che sta imparando a farsi conoscere nei grandi palcoscenici italiani si è preso la scena anche in questa serata: tre reti infilate a Muric e gara da sogno. A nulla sono servite le marcature di Berardi e Thorstvedt per il definitivo 4-2. Frosinone che vola allora al quarto posto, a 13 punti alla pari di un altrettanto sorprendente Cagliari: per ora è zona Champions per i ciociari. Resta fermo all'undicesimo posto a 8 punti, invece, il Sassuolo, che resta una lunghezza davanti al Torino.