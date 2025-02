Serie A, la classifica: granata undicesimi a 28 punti, una lunghezza dall’Udinese

Il Toro non riesce a trovare i 3 punti nella sfida casalinga contro il Genoa. I granata passano in vantaggio con l'ultima azione del primo tempo grazie all'autogol di Thorsby. Pareggia il Grifone con Pinamonti che approfitta di un pasticcio difensivo dei granata. Continuano a lottare i granata fino al termine della gara, anche con i nuovi acquisti Biraghi e Casadei, ma alla fine non riescono a spuntarla. 1 punto per entrambe le squadre, che rimangono così ad una sola lunghezza di distanza. Il Toro sale quindi a quota 28 punti, rimanendo però undicesimo, ad una sola distanza dall'Udinese, che però è atteso domani sul campo del Napoli. Dietro i granata soltanto il Genoa, a quota 27 punti, mentre più in là, a 23 punti, si trovano Verona e Lecce.