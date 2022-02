Serie A, la classifica: il Bologna batte lo Spezia e si porta a -2 dal Torino

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della 26esima giornata di campionato

Termina con una vittoria del Bologna contro lo Spezia la ventiseiesima giornata di campionato di Serie A. Allo stadio Renato Dall'Ara alla rete di Manaj ha risposto la doppietta di Marko Arnautovic che all'84' ha segnato la rete del definitivo 2-1 per la squadra di Sinisa Mihajlovic. Con i tre punti ottenuti contro i liguri, i rossoblu salgono a quota 31 punti in classifica portandosi a -2 dal Torino (entrambe le squadre devono recuperare ancora una partita). Lo Spezia invece resta a 26 punti, a +4 dalla zona retrocessione.

Qualche ora prima - alle ore 19.00 alla Unipol Domus -, il Cagliari (prossimo avversario del Torino) allenato da Mazzarri ha pareggiato 1-1 con il Napoli (QUI i dettagli). Dopo il gol del vantaggio rossoblu firmato da Gaston Pereiro, i partenopei hanno pareggiato all'87' del secondo tempo con Osimhen. Ora i rossoblu occupano il terzultimo posto in classifica a pari punti con il Venezia (che però hanno una partita in meno): a Torino domenica arriverà un Cagliari alla ricerca dei tre punti per provare ad uscire dalla zona retrocessione.