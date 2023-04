Serie A, la classifica: il Bologna batte l’Udinese e sale a +3 sul Toro

Un 3-0 tra Bologna e Udinese, che consente ai rossoblu di raggiungere l'8^ posto in classifica, con 3 punti in più sul Torino (il club emiliano si è portato a quota 40, come la Fiorentina, mentre i granata rimangono momentaneamente fermi a 37): entrambi i club della sfida del Dall'Ara sono in lotta per un piazzamento in classifica che consenta l'accesso in Europa, così come anche il Toro che domani, lunedì 3 aprile, sfiderà il Sassuolo - i neroverdi sono attualmente con un punto in meno. Alle 15, la Lazio affronterà il Monza, mentre Spezia e Salernitana si sfideranno per allungare sulla zona retrocessione. Alle 18, la Roma - attualmente al 6^ posto in classifica, in Conference League - ospiterà la Sampdoria, mentre alle 20:45, si sfideranno Milan e Napoli.