Serie A, la classifica: il Cagliari non aggancia il Torino

Altra domenica, altra giornata di Serie A condita da tante gare cruciali per la lotta salvezza. Nel lunch match delle 12.30 festeggia il Genoa, che vince contro il Verona al Bentegodi per 0-2 e vede la salvezza grazie a Vitinha e Ostigard. I rossoblù agganciano in classifica proprio i granata. Nel pomeriggio il Pisa si regala qualche speranza battendo per 3-1 il Cagliari. Una vittoria che porta i pisani al penultimo posto in classifica, a pari punti con il Verona. Dall'altra parte i rossoblù restano ancorati al quindicesimo posto a quota 30 punti, ancora -3 dai granata. Nell'altra gara il Bologna vince fuori casa contro il Sassuolo di Fabio Grosso grazie alla rete di Dallinga. Al momento il Torino ha un vantaggio di nove punti dalla Cremonese terzultima, che però dovrà giocare domani contro la Fiorentina.