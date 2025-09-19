tor campionato Serie A, la classifica: il Cagliari vince e vola a 7 punti

Serie A, la classifica: il Cagliari vince e vola a 7 punti

Come cambia la classifica della Serie A dopo l'anticipo tra sardi e salentini
Piero Coletta

In serata si è aperta ufficialmente la quarta giornata della Serie A 25/26. L'anticipo tra Lecce e Cagliari al Via del Mare ha visto i sardi vincere in rimonta per 1-2. I leccesi trovano il vantaggio con Tiago Gabriel nella prima frazione di gioco. La rete dell'ex Torino Belotti rimette tutto in equilibrio. Nel secondo tempo la seconda rete dell'attaccante porta i sardi al definitivo 1-2. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Pisacane, che sale a sette punti in classifica, momentaneamente al quinto posto non classifica.

