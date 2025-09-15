Serie A, la classifica: il Como pareggia e sale a 4 punti, come il Toro

Termina la quarta giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Ad aprire la giornata è la gara in programma allo stadio Bentegodi di Verona fra Hellas e Cremonese alle 18.30 terminato sul punteggio di 0-0. Con il risultato di questa sera la Cremonese sale al terzo posto in classifica a 7 punti, mentre l'Hellas Verona rimane al diciassettesimo posto a due punti. Inoltre, alle 20.45 al Senigallia è andato in scena Como-Genoa, match terminato sul punteggio di 1-1. A segno Nico Paz per i lombardi mentre per i rossoblù Ekuban che a tempo scaduto segna il gol del pareggio. Grazie al risultato di questa sera la squadra di Vieira sale al quindicesimo posto due punti, mentre il Como di Fabregas rimane fermo all'ottavo posto ad quattro punti in classifica, proprio come il Toro.