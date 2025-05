Serie A, la classifica: il Como vince e allunga su Torino e Udinese

Continua la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Dopo il match di San Siro fra Milan e Bologna, oggi alle 15:00 il Como di Fabregas ha affrontato e battuto il Cagliari di Davide Nicola con il risultato di 3 a 1. Con una salvezza conquistata con quattro turni di anticipo, il Como è riuscito a strappare tre punti anche ai sardi grazie ai gol di Cutrone, Strefezza e Caqueret. Ai sardi, invece, non è bastato il gol nel primo tempo dell'ex granata Adopo. Con la vittoria di stasera il Como rimane saldo al decimo posto in classifica salendo a 48 punti, allungando su Torino e Udinese fermi a 44 punti in attesa degli incontri di domani. Il Cagliari, invece, rimanda alla prossima settimana il raggiungimento della salvezza matematica.